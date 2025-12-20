才發生隨機攻擊！中山捷運站商圈「同地點」再傳車禍、1乘客受傷

台北市中山捷運站商圈昨（19）日晚間，才剛剛發生隨機攻擊事件，救護車、消防車還有警車，全都趕到案發現場，今（20）日晚間，同一地點又再傳出救護車鳴笛聲，讓當時正在附近的民眾議論紛紛，原來是發生公車撞機車的車禍。

台北市中山捷運站商圈，昨日才發生震撼全台的隨機攻擊事件，造成多人傷亡，有不少消防車及警車趕到現場，今日同一路段又發生車禍，一度引起民眾緊張。（圖／翻攝畫面）

據了解，就在誠品南西店前，一輛公車行經該路段時，不慎撞上機車，人車當場倒地，由於周邊有不少民眾自發性前往弔念昨日攻擊事件，不幸失去生命的無辜民眾，趕來現場的救護車也引發民眾一陣騷動。而這起車禍造成公車上一名乘客受傷，騎士是否也受傷，還有待後續釐清確認。

