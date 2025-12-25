才發生4死11傷 誠品南西店驚見「我會殺更多人」便利貼

誠品南西店門外的柱子，一張便利貼涉及恐嚇。讀者提供



27歲逃兵通緝犯張文19日才涉北捷隨機殺人案，包含他在內造成4死11人受傷；25日誠品南西店門口柱子，發現一張便利貼，以英文撰寫「I will kill more people in the next few days.（指「接下來幾天我會殺更多人」）」，中山警分局不敢大意，立即派員採證，並且查緝貼這張便利貼的幕後藏鏡人。

25日20時38分，發現恐嚇紙條，當時，中山警分局中山一派出所員警執行誠品南西店守望勤務，接獲1名民眾稱發現恐嚇紙條貼於誠品南西店門口外柱子，警方立即依規定受理。警方也通報各單位加強勤務作爲，注意可疑人事物，請民眾安心勿恐慌。

廣告 廣告

中山警分局呼籲，刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑；隨意轉發散播是類訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

逃兵通緝犯張文才剛犯下隨機砍人後，先後在中山區縱火、北捷台北火車站及中山商圈丟擲煙霧彈，且揮刀隨機殺人，豈料，事發第七天，誠品南西店門外的柱子又出現這張恐嚇便利貼，讓警方上緊發條。

北捷張文殺人命案，檢警24日在中山站商圈封街重建現場，且出動雷射掃描儀，3D重建現場，廖瑞祥攝

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%