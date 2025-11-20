才發5點聲明 大苑子今全面下架「石虎柳丁」文宣

大苑子今改用新文宣。（翻攝大苑子臉書粉專）

連鎖手搖品牌大苑子近日以「石虎柳丁」等文宣推出新產品，卻遭到農場踢爆「一顆都還沒買」，大苑子昨（19日）才發出5點聲明，今（20日）已將所有「石虎柳丁」文宣下架，另外商標部分也已取消申請。

大苑子17日以「石虎柳丁」宣傳新品台灣鮮搾柳丁綠，社群封面照片也換上相關文宣，不過卻遭合作農友踢爆，「和農民說好了卻食言（一顆都還沒買），影片和網路還照樣繼續宣傳」，另外長壽天然農場也透過聲明指出，過去僅提供一般柳丁給大苑子，今年對方主動提議推廣「石虎柳丁」。

長壽天然農場指出，合作前明確告知友善石虎農作是多年努力，且石虎標章有規範，不可混用來源，雙方同意後，大苑子才到農場拍攝宣傳影片，但後續大苑子並未有進一步動作，直到11月16日側面得知大苑子已進行大量採購，農場認為雙方未有合作，大苑子卻在11月18日上架於長壽天然農場拍攝影片，內容也提及產銷履歷等，會錯誤引導外界。

大苑子今全面下架「石虎柳丁」文宣。（翻攝大苑子臉書粉專）

大苑子昨（19日）則透過5點聲明回應，稱今年因需求提升，擴大合作範圍，並指南投中寮內友善耕作農家只有極少數取得石虎柳丁認證標章，大苑子認為其他農家理念也值得推廣，還強調「從未宣稱使用石虎友善農作標章」。

不過該聲明仍引來批評聲浪，今（20日）大苑子社群已全面下架「石虎柳丁」用字、文宣設計等，僅以「100％台灣柳丁使用」宣傳，同時也取消商標圖文申請，業者解釋，註冊商標是為了避免同業仿效，並稱是歷來慣例，並非只針對石虎柳丁。





