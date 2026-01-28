才砸35萬整修又要換辦公室 劉書彬：不會用預算

台北市 / 綜合報導

新會期即將到來，民眾黨立委包括劉書彬在內，將持續留在立法院。不過平面媒體爆料，劉書彬就任時才花了35萬裝潢辦公室，因為採光的問題又想更換，甚至還可以再花35萬公帑來整修。對此劉書彬回應，對於將遷入的辦公室，裝修不會動用預算。

與運動部長李洋開會，會議室陳設僅有，簡單白色長桌與辦公椅，不過換個來看牆面貼上山水壁畫，後面還有還細心設計其他隔間，民眾黨立委劉書彬去年二月，才接任立委為了這個辦公室動用公帑35萬打造，但隨著新會期到來，網路媒體再爆料因為採光，所以他又想換辦公室了。

立委(民)劉書彬VS.記者說：「那個辦公室裝修的部分，幫我們說明一下嗎，現在不適合。」面對爭議閃避不答，根據網路媒體指出，據了解劉書彬去年遞補吳春城立委職缺時，就承接吳春城位在中興大樓地下一樓的辦公室，當時就花了立院提供35萬經費進行整修。

不過隨著新任立委將抽選辦公室，劉書彬表達更換辦公室意願，還將目光鎖定立委麥玉珍位在8樓的辦公室，不料沒中籤劉書彬不放棄，因此私下與中籤的李貞秀協調交換，甚至已經前往場勘而這波大風吹也波即，將接手劉書彬原辦公室的準立委洪毓祥，可能得延到二月中才能遷入。

根據立院相關規定要是劉書彬真能換換辦公室後，再提出裝修申請依舊可以花公帑修繕，卻引來柯文哲下令不准浪費公帑，對此劉書彬也回應會依指示不動用預算。

民眾黨主席黃國昌說：「我想各個委員辦公室管理的狀況，由各個委員來加以回覆。」立委(民)劉書彬VS.記者說：「關於柯主席有安慰你，就是有關心您的部分呢，這個我就不回答了。」

但柯文哲關心的還不只如此，先前才遭控霸凌助理，這回再傳出，柯文哲曾在黨內會議中，當面批評劉書彬作風導致黨內人才出走，對此劉書彬也表示把話說開都會有圓滿的結果，同時也將對沒證據的不實報導進行提告，隨著民眾黨兩年條款逐步落實，劉書彬沒有離開相關言行也持續成為焦點。

