才秀出超狂防水閘門擋大水...泉月樓行館爆60坪違建 農地未農用遭裁罰

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭，多地爆發嚴重淹水，然而冬山鄉「泉月樓行館」卻因啟動防水閘門而全身而退，宛如水患中的「孤島」，在網路爆紅。就在外界熱議是防洪奇蹟時，卻被踢爆部分建物涉及違建、土地使用不符規定，再度掀起爭議。

去年開出違章處分書 縣府：若涉公安優先拆除

鳳凰颱風重創宜蘭，多地淹水災情嚴重，冬山鄉的「泉月樓行館」卻因外圍的防水閘門成功阻攔洪水，宛如汪洋中的孤島般，絲毫不受影響，在網路爆紅。業者先前還在臉書上還貼出應對淹水時的流程守則，沒想到近日卻被爆料部分建物是違建。

宜蘭縣府建設處證實，泉月樓行館3000多平方公尺的建築主體，去年初勘查時增建約200多平方公尺，屬於違建，早在2024年就已開出違章建築處分書，並要求業者改善，同時以一般違章列管，若有公共安全疑慮也將優先排拆。

部分樓管還「無民宿登記」 泉月樓行館尚未回應

而行館屬農牧用地，但有5000多平方公尺土地未做農用，宜蘭縣府農業處認定違反農發條例，前年已裁處30萬元，農業處近日也將再次前往稽查，確認業者是否改善。此外還有部分樓管未取得民宿登記，恐遭開罰。

宜蘭縣惜溪聯盟召集人砲轟，原本能提供蓄水功能的90％農地，卻被行館以圍牆全圍起來，根本是以鄰為壑。而截至目前，業者尚未針對違建爭議做出回應，縣府強調將持續依規定辦理並加強稽查。

宜蘭／張愷廷、王華琳、沈咨沂 責任編輯／施佳宜

