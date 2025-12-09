才稱和平離婚！小煜遭爆「愛玩越界」酒後失言...婚變導火線曝光

娛樂中心／綜合報導

小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但今（9）日週刊卻爆料兩人離婚主因除了育兒壓力，還加上男方遭疑愛玩「越界」，而圈外人言言還因小煜公眾人物身份簽了保密協議。

小煜遭爆愛玩「越界」，成離婚導火線之一。（圖／翻攝自小煜IG）

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露兩人真正破裂的理由比外界想像更複雜，而言言與小煜離婚後維持一貫低調作風，只想專心照顧孩子，沒想到小煜某次在酒局上喝到微醺，自己脫口說出離婚一事，消息因此傳開。小煜今年10月以《來吧！哪裡怕》抱回金鐘獎「實境節目主持人獎」，致詞時忍不住哽咽告白兒子，後續受訪時還提到妻子對於他的感言很感動，未料當時兩人早已結束婚姻關係。

言言簽保密協議保護家人。（圖／翻攝自言言IG）

「棒棒堂」近來接連翻車，先是威廉（廖亦崟）、小杰（廖允杰）涉嫌閃兵，導致演藝事業集體重挫，後來王子（邱勝翊）又被踢爆不倫人妻粿粿，原以為風暴應該暫時告一段落，怎料如今連形象顧家的小煜也爆婚變，如今只剩阿緯（劉峻緯）及敖犬（莊濠全）仍平安無事，其中，阿緯更被網友點名是「人生勝利組」，不僅家庭生活幸福，還是妥妥的餐飲大亨。

