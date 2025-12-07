才稱讚美味！ 他吃麵突咬到2隻大蟑螂腳超崩潰：台南人避雷

（圖／翻攝自Google Maps、Threads@half__july）

「味道真的直接衝擊！」台南一名網友外帶東區某店面的餐點，竟意外吃出2隻完整的蟑螂腳，讓他崩潰直呼「好噁」、「除了腳以外的部位去哪了？」對此，台南市衛生局表示，已派員到場稽查，如查出店家有缺失且複查未改善，將依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

這名網友昨日中午在Threads發文分享，他和同事外帶了東區一家麵店的餐點，起初覺得很好吃，還誇同事很會選，沒想到他突然覺得嘴裡有怪味，吐出來才發現是巨大的蟑螂腳，「味道真的直接衝擊，太詭異了，趕快吐出來，好噁！」

原PO說到，他立即打電話向店家反映，對方雖然道歉並承諾退款，但理由卻是「少做一碗，所以退你75元」，讓他傻眼道「完全不敢承認有蟑螂腳這件事，也沒有來關心吃到蟑螂腳的我，確認蟑螂腳長怎樣」、「我甚至開始幫其他人思考，除了腳以外的部位去哪了」、「台南人，避雷，謝謝」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「我的愛店居然……我昨天才去吃過」、「哇X，這家是我上上個月找到的覺得不錯的店」、「蟑螂的身體去哪了」、「不能檢舉嗎？真的很噁心，超級無敵噁心，會吐出來」、「直接衛生局」、「直接向台南衛生局檢舉啦」。

對此，台南市政府衛生局回應，已立即派員前往店家稽查作業環境及食材保存狀況，如發現缺失將要求業者限期改善，若複查不合格，將《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局也提醒，業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品的衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。

