才稱鄭麗文「被破格招待」！傳被美國放鴿子 學者分析：光速打臉

政治中心／陳又瑞報導

國民黨主席鄭麗文近日訪美，原本預計前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，卻傳出地點被改為美國在台協會（AIT）華府總部，接待的官員層級也不如先前同樣訪美的台中市長盧秀燕，最後還在未告知原因下被取消會面，不過國民黨尚未證實。對此，加拿大約克大學教授沈榮欽分析，美國可謂是「光速打臉」鄭麗文，加上立法院長韓國瑜傳出將受邀訪美，「美方的態度似乎頗為清楚」。

沈榮欽在個人臉書發文表示，鄭麗文此次出訪從團員人數、待遇、行程，處處針對就是要壓過盧秀燕，結果卻傳出原本預計在白宮訪問NSC官員的行程在未告知原因下被取消會面，加上先前親藍媒體曾吹牛鄭麗文獲得美方破格接待後，立刻被放鴿子，「可謂光速打臉」。

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沈榮欽指出，美國除了打臉鄭麗文以外，還傳出為感謝韓國瑜促成「國防特別條例」通過，美國參議院外委會將邀請過去曾放棄訪美的韓國瑜前往交流，「美方的態度似乎頗為清楚。就是不知道距離蔣萬安訪美是否也不遠了？」；沈榮欽提到，先前盧秀燕出訪美國行同時也去了歐洲，結果媒體報導卻無人問津，幾乎全是鄭麗文，顯示盧秀燕的危機，而鄭麗文未來可能也會隨盧秀燕腳步出訪歐洲。

沈榮欽認為，鄭麗文訪問中國讓她從無足輕重的政壇B咖躋身A咖，訪美讓《華爾街日報》報導中國可能會支持她選總統，《金融時報》也說鄭麗文可能會成為台灣總統候選人，鄭麗文可能會訪歐延續個人聲勢，藉由出訪一步步墊高自己；這種作法可能也會讓民眾黨主席黃國昌心酸眼紅，希望有機會出訪中國，獲得中國國家主席習近平加持，「如果真是這樣的話，出一本謊話連篇的書不會是他的下限，未來他的演出可能有機會繼續刷新底線」。

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