即時中心／温芸萱報導

美國總統川普日前下令美軍，夜襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並押返美國，引發國際高度關注。委內瑞拉最高法院隨即裁定，由副總統德爾希．羅德里格斯暫代總統職務。羅德里格斯強調「委內瑞拉政府掌管自己國家、沒有外國代理人」。但川普隨即在社群平台宣布，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁石油，所得款項將由美國管理，用於造福雙方人民。

美國總統川普日前下令美軍展開夜間突襲，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並押返美國，引發國際社會高度關注。事件發生後，委內瑞拉最高法院隨即下令由副總統德爾希．羅德里格斯暫代總統職務，試圖穩定國內局勢。

根據《法新社》報導，羅德里格斯日前宣稱，「委內瑞拉政府掌管自己國家、沒有外國代理人」，不過相關說法隨即遭到川普打臉。就在羅德里格斯說完那段話不久，川普就在社群平台發文表示，委內瑞拉將向美國移交約3000萬至5000萬桶高品質、目前仍受制裁的石油。

川普指出，這批石油將以市場價格出售，所得款項將由「我，美國總統進行管控」，確保資金用於造福委內瑞拉與美國人民。他並已指示能源部長克里斯．賴特立即執行相關計畫，石油將透過儲油船運送，直接運抵美國卸貨碼頭。





原文出處：快新聞／才稱「沒有外國代理人」！川普宣布：委國交出5000萬桶石油、錢我來管

