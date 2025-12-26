才穿10分鐘...女雙腳被精品鞋「磨出大洞」留疤 退貨遭店家回懟：妳沒穿襪子

女穿精品鞋雙腳「磨出大洞」。圖／翻攝自微博

中國上海一名女子近日砸近1萬人民幣購買某知名精品運動鞋，未料第一次穿出門「走不到10分鐘」，雙腳腳背便嚴重破皮、紅腫，傷口隨之惡化，還被醫院宣告將永久留疤，氣得要求店家退貨。然而，店家不僅拒絕退貨，稱「妳沒穿襪子」更是直接引爆雙方衝突，整起過程遭PO網後掀起熱議，一度衝上熱搜。

綜合中國媒體報導，事發於9月20日，一名徐姓女子在上海市浦東新區前灘太古里LV（Louis Vuitton）門市購買一雙價值9250人民幣（大約4.1萬元新台幣）的「Lous露跟運動鞋」，店員以「這雙鞋很難買」、「只有一雙」等理由不斷說服下，徐女抵擋不住這些關鍵詞，直接掏錢將鞋子帶走。

「LV露跟運動鞋」只穿10分鐘就出事！女子雙腳留疤

同月27日，她開心的穿新鞋上路，到住家附近的美甲店做指甲，豈料才穿不到10分鐘，就迎來地獄般的痛苦，她突然發現腳步異常地刺痛，脫下鞋子後發現腳背都被磨破皮，兩隻腳一共刮出7~8個傷口，嚴重發紅腫脹。

根據徐女提供的就醫紀錄，她在10月22日至12月24日期間，於復旦大學附屬中山醫院做了雷射治療，預計每個月須做2~3次，完成整個療程需進行5~10次，等同於將拖半年以上的時間，醫師後續也告知，該疤痕無法完全去除。

官方則於12月10日釋出善意，同意女子換貨，不過女子並不領情，「我現在堅持要求LV退貨退款，並賠償治療費。」

中國一名女子穿Lous 露跟運動鞋，雙腳磨破皮留疤。圖/翻攝自LV官網

有疑點！店員告知「要穿襪子」 女子反駁：沒被提醒

根據徐女與店員的對話紀錄，店員當時明顯告知該雙鞋子邊緣為皮質，有封邊，一開始穿的時候會感覺很硬，建議徐女士套上襪子再穿鞋子，穿一段時間後鞋子就會變軟一點，或是用吹風機吹一吹、在腳部塗上護手霜，都能減少磨腳狀況。

徐女則堅稱，店員並未提醒她「不穿襪子會磨腳」，事後多次到店家質問「為何不事先提醒我穿襪子」，對方也以「妳的皮膚比一般人嫩」等理由打發，雙方你來我往，至今仍沒有共識。

有媒體實際詢問LV官網工作人員，官方表示，實體門市若商品已使用，便不提供換貨、退貨，同時也再次強調，徐女購買的鞋子屬於軟度適中的牛皮材質「新鞋剛穿的時候不穿襪子穿的話肯定是會有點磨腳的，一開始穿的時候可以先穿襪子磨合一下」。

新聞曝光後瞬間衝到熱搜榜，網友們紛紛表示「不穿襪子？違反基本常識啊」、「到我這250就能買到一樣的還不磨腳」、「奢牌=鞋款又普+品質差+價格又貴」、「真的太離譜了」、「只有品味了痛苦，才能珍惜曾經忽略的快樂」、「真是花錢買罪受啊」、「我以為，新鞋不穿襪子穿會造成腳磨損是常識」、「有錢人的腳太尊貴了」。

不過也有人持相反意見，認為LV身為大品牌，卻設計出會磨腳背的鞋子，「證明設計本身有很大缺陷，不過這些奢牌都很跩的，看顧客要不要扛到底了」。



