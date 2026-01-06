才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京

馬杜洛（左）被捕前一刻還與中國特使邱小琪談笑風生，笑稱習近平（右）是「老大哥」。（翻攝自新華網）

美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？

盟友被抓北京跳腳？習近平暗諷美方「單邊霸凌」

根據《CNN》報導，面對盟友出事，北京當局隨即展開猛烈抨擊。中國外交部譴責華府行為如「世界警察」及「霸權行徑」。國家主席習近平在接見愛爾蘭總理時，雖未點名美國，但語氣強硬地譴責「單邊霸凌」嚴重破壞國際秩序，強調各國應尊重獨立發展路徑。

中國官媒《新華社》更發表評論直指美國所謂的「規則秩序」，本質上是以美國利益為核心的「掠奪秩序」。中共解放軍背景的社群帳號則藉機警示：「沒有核心硬實力，就無法威懾掠奪性強權。」

微博破6億熱搜：美國能抓馬杜洛，中國能抓台灣領導人嗎？

馬杜洛被捕的新聞在微博上掀起滔天巨浪，相關話題瀏覽量突破6.5億次。大批中國網友情緒激昂，質疑「美國能去鄰居後院抓人，為什麼中國不行？」許多人將此視為解放軍未來對台採取軍事行動、實施「斬首行動」的參考範本。

對此，台灣民進黨立委王定宇強烈駁斥，強調「中國不是美國，台灣更不是委內瑞拉」。他指出，兩者在主權地位、軍事實力與國際地位上完全不同，中國從不缺乏對台敵意，缺乏的是「可行的軍事手段」。

兩國關係全面崩盤？中國在拉美的數百億美元投資懸了？

中國與委內瑞拉的關係建立在「共同反美」的意識形態之上，中國過去十年向委國貸款625億美元，是其在拉美最大的債權國。此外，委國80%的出口原油流向中國，川普此舉恐終結中國煉油廠長期享受的「折扣價」。

而失去馬杜洛這個戰略支點，中國在美國「後院」的通訊與基礎建設投資，恐面臨被清算的風險。

台灣的啟示？軍事武力恐成為地緣政治「新常態」？

國際危機組織（ICG）高級分析師楊威廉指出，美方的強勢行動未必會直接加速中國攻台的時間表，因為北京仍需考量國內經濟、解放軍實力及華府的政策。然而，這確實向世界傳達了一個信號：利用軍事選項來達成外交目標，正逐漸成為全球的「新常態」。

專家建議，台灣應以此為鑑，加強國防威懾能力，思考如何應對這種「新型態」的地緣政治現實，而非僅止於網路上的言論攻防。

