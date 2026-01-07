才答應味全龍劉基鴻求婚！葛昀萱昔疑「曖昧人夫」黑歷史遭挖

網紅葛昀萱答應球星劉基鴻求婚。(圖／yingxuange Instagram)

味全龍選秀狀元「紅色大砲」劉基鴻，日前求婚成功抱得美人歸，女友曬出兩人甜蜜合照寫下：「謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意」，如今女方身分曝光，是曾演出茁劇場系列的網紅葛昀萱（本名葛盈瑄），讓粉絲紛紛獻上祝福，不過有網友起底黑歷史，指出葛昀萱曾跟人夫搞曖昧，不過她事後發聲還原始末，強調兩人僅止於工作關係。

葛昀萱2023年遭爆料與人夫搞曖昧，還被公開雙方對話截圖，讓爆料者直呼：「真是刷新我的三觀了」，更指控葛昀萱還要求「接送情」，接著怒斥：「葛是很想找工具人接送上下班？還是喜歡破壞別人婚姻呀」，甚至以「狐狸精」來稱呼葛昀萱，事件曝光後，讓葛昀萱一度關版。

葛昀萱沉默數十日後，在Instagram發聲明致歉，她強調當下就立即聯繫對方說明緣由，跟男方僅止於合作上的關係，絕對沒有任何踰矩行為，對於身為公眾人物，會更注意自己的言行，未來也會更謹言慎行。

葛昀萱是平面模特兒出身，亮眼外型在PTT表特版掀起討論，還曾演出王小隸導演執導的茁劇場系列《誰說媽媽像月亮》，並接拍多支廣告作品，在演藝圈逐步發光發熱，如今Instagram擁有16.5萬粉絲追蹤，人氣不容小覷。

