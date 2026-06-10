才算中朴娜勑出事！巫師6個月前神預言秀英分手鄭敬淏 驚曝：看不到夫妻緣

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韓國巫師 「明道令」去年12月曾根據秀英、鄭敬淏的命盤盲測運勢，當時曾預言兩人可能會分手。翻攝YT@daegilent

韓國夯團少女時代成員秀英昨（9日）宣布與愛情長跑14年的演員男友鄭敬淏情斷，在韓國演藝圈拋下震撼彈，話題持續延燒。有網友挖出早在6個月前，曾精準算出諧星朴娜勑會出事的巫師 「明道令」（명도령），曾僅根據鄭敬淏與秀英的出生年月日「盲測算命」，當時他曾算出「兩人有分手運勢」，也讓這段神預言引爆討論。

明道令在去年12月10日拍攝時，曾根據鄭敬淏、秀英的出生年月日，進行事先不知道身分的盲測算命，分析兩人的結婚運勢與未來發展，影片透過YouTube頻道《善良的巫師們》公開。

巫師算出秀英想結婚！新緣分很快出現

當時明道令分析鄭敬淏的命盤表示，「個性固執、帶有完美主義傾向，但內心重感情，是個努力想走正道的人。」算起秀英的命盤時，則形容她是「自由靈魂型的人，個性同樣固執，也希望對方能更多配合自己。」

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明道令接著分析兩人的關係，他表示，「兩人看起來已經交往很久，彼此像朋友般自在相處，但看不到夫妻緣。要走到結婚恐怕不容易，而且有分手運勢，感覺不久後就會分開。」

聊起結婚運勢時，明道令還進一步補充，「女方其實想結婚，但男方因家庭等因素並不積極，甚至有些迴避。如果真的分手，男方的婚事可能會拖得比較晚；反觀女方身邊一直有人在等待機會，分開後不久就可能出現新的婚姻緣分。」

明道令是在去年12月10日拍攝這段算命影片，竟精準神預言。翻攝YT@daegilent

明道令當時曾算出兩人可能會分手。翻攝YT@daegilent

明道令神預言影片被朝聖！網友爭相許願

而這段影片也在鄭敬淏、秀英昨天宣告分手後，被網友翻出朝聖，有網友驚呼：「天啊！他們真的分手了！」還有網友趁機在留言區打卡朝聖許願，有人祈求希望順利求職、考試順利，還有人順道許願找到正緣，驚嘆明道令真的神預言！

除了算出秀英、鄭敬淏會分手，明道令去年也曾在朴娜勑爆出醜聞的3週前，曾算出她可能會瞬間人設崩塌，陷入口舌是非，運勢跌至谷底，也因精準命中，引發高度關注。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



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