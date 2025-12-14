才簽約新東家！李燕突爆赴陸「急借錢」慘況 嘆：丟臉丟到中國

娛樂中心／綜合報導

女星李燕近年都將心力投入自創的保養品牌，沒想到兩年未拍戲的她，日前宣布簽約東家，即將重回螢光幕讓網友備感期待，昨（13日）李燕在社群中分享前往北京出包的慘況，自嘲：「丟臉丟到中國來」。

李燕感慨表示「第一晚就遇到麻煩的北京」，提到她原本在台灣有綁定好信用卡，不料包車來收款後才發現竟然只能刷人民幣3000元，隨後一切消費都無法支付，由於距離支付的金額還差人民幣2200元，無奈之下只好緊急打電話給中國的友人借錢。

廣告 廣告

才赴北京首晚就出包，也讓李燕笑說「丟臉丟到中國來」，但所幸李燕友人十分給力，不僅是火速幫助李燕解決困難，還多給2萬人民幣，確保李燕接下來5天在北京的生活順利，而突然收到大筆款項的李燕也幽默表示有錢真好，透露吃飯時「都感覺自己像個有錢人」。

李燕分享赴北京首晚慘況。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

《青青河邊草》何晴病逝！昔罹腦瘤淡出演藝圈 最後「公開身影」曝光

搞得像入贅！謝和弦婚後隱忍一年...突抱怨妻娘家人「這1事」

帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」

向佐淚崩泣訴「娛樂圈很恐怖」 親媽向太說話了：在哭他自己笨

