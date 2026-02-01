才簽進車銀優公司！金宣虎爆疑「同手法逃稅」嚴厲駁斥：絕非故意避稅

記者林汝珊／台北報導

金宣虎出演《愛情怎麼翻譯？》人氣再攀升。（圖／Netflix提供）

韓國男星金宣虎近日憑Netflix《愛情怎麼翻譯？》人氣再度攀升，今（1日）卻傳出他與同公司藝人車銀優疑似採取相似手法避稅，各自設立並運作不同的公司法人，引起關注。對此，所屬經紀公司Fantagio也出面回應，強調該公司法人絕非出於刻意節稅或逃稅的目的。

金宣虎（右）、車銀優所屬同公司。（圖／翻攝自IG）

據韓媒報導，金宣虎於2024年1月在以自己實際居住地址，設立了一間由父母登記為高層的「一人公司」並進行營運。報導指出，該法人登記的事業項目涵蓋廣告代理、媒體內容製作、不動產買賣等多項內容，但並未登記演藝活動必須的「大眾藝術文化企劃業」。

廣告 廣告

此外，外界也質疑該法人是否為在金宣虎轉換經紀公司過程中，用來管理專屬合約金或其他收入的「空殼公司」。對此，Fantagio回應強調：「該公司已1年多未實際運作，目前正進行清算程序，最初設立是為了戲劇製作及相關演劇活動所設立，絕非出於刻意節稅或逃稅的目的。」

更多三立新聞網報導

唱紅《鬼滅之刃》！LiSA來台圓夢 認了「多年心魔」：至今還沒克服

71歲成龍驚喜開通小紅書！自爆患1疾病 無奈：怎樣才能集中注意力

典Lu世紀婚！嘻小瓜包6600遭酸爆 專家揭真實「紅包行情」攤開一次看

痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光

