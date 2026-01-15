才結婚1個月！外送員抓包妻「無套」激戰主管 他崩潰跑單查勤求償20萬

記者羅欣怡／桃園報導

悲情人夫！桃園男子阿力（化名）和妻子小美結婚不到1個月，就發現妻子和主管互傳曖昧訊息，甚至還無套激戰。工作是外送員的阿力，時時擔心家裡變成妻子和小王的偷情地，得時常回家查看，因此收入減少，於是向小美求償。桃園地院法官日前審理之後，判准小美應賠償丈夫20萬元。

判決書指出，當外送員的阿力2013年9月和小美結婚，但婚後發現小美和主管時常透過通訊軟體，傳送踰越一般男女交往分際之訊息，即便自己多次要求小美斷絕往來，但小美在婚後1個月就在租屋處和主管無套激戰。

阿力說，為了嚴防小美和主管偷情，他得時常返家查看，已經影響到他的外送員工作，精神蒙受痛楚，請求小美給付慰撫金20萬元。

小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院中壢簡易庭法官認為，小美與主管的行為屬於侵害原告配偶權之行為，而以我國風，此種行為係俗稱之「戴綠帽」，而同時對於配偶人格具有羞辱性可言，當認其情節重大；再加上主管沒有做防護措施，徒增性病傳染風險及受孕風險，同意阿力20萬元的求償金額，可上訴。

