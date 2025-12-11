才結婚1年！賴佩霞女婿突病逝 演唱會隔天即飛美國奔喪

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

歌手賴佩霞上月30日才舉辦首場個人演唱會，不料演唱會隔日，竟驚傳小女兒的丈夫Kevin病逝消息，她立刻飛往美國奔喪，並陪伴小女兒度過最哀痛的時刻。

賴佩霞個人演唱會隔日，竟驚傳小女兒的丈夫Kevin病逝消息。（圖／翻攝自尚時代文創娛樂）

賴佩霞上月30日舉辦演唱會，親友粉絲們皆到場捧場，唯一缺席的是她遠在美國的小女兒。缺席原因是她當時守在丈夫Kevin的病榻前，陪伴他度過人生的最後時光，無法返台觀賞媽媽的演出。沒想到演唱會隔天清晨，賴佩霞便接獲令人心碎的消息，她強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最哀痛的時刻；目前賴佩霞仍在美國，專心陪伴家人。

據悉，賴佩霞的小女兒才在去年底與丈夫Kevin結為連理，賴佩霞坦言，她演唱的〈總會有個人〉這首歌，如今已不是演唱會的主題曲，而是她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她透露：「對我來說，〈總會有個人〉的誕生，就是我對Kevin留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。

賴佩霞日前出席大愛人文講堂時透露，她對於小女兒女婿的換心手術沒有成功而逝世感到憤怒，她哽咽道：「我一直相信，他挺得過來。」她在憤怒中也看到神性與人性的交戰，她續道「我憤怒，為什麼，這麼好的一個年輕人……。」語氣盡是不捨。

