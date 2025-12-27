才結婚1年4月！日前「乃木坂46」成員高山一實震撼宣布離婚

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

31歲前日本偶像女團「乃木坂46」成員高山一實在去年7月間無預警宣布升格人妻，結婚對象則是超過225萬訂閱者的YTR「QuizKnock」成員福良拳（ふくらP）；不料僅隔約1年4月，2人今（27）日分別在各自的社群平台同步發文，證實2人目前已離婚，表示這個決定是在夫妻間以正向態度反覆討論後，決定解除婚姻關係，消息曝光後，讓粉絲錯愕不已。

高山一實和福良拳今日證實已離婚。（圖／翻攝自Instagram／takayama.kazumi.official、X／fukura_p）

高山一實與福良拳今日分別在社群平台向粉絲表示，在經過夫妻之間多次、正向的溝通後， 「我們決定結束婚姻關係」並向支持者道歉，坦言「儘管在結婚時收到了大家溫暖的祝福，卻仍走到今天這樣的結果，對此由衷致上歉意」並承諾未來將繼續誠心投入工作，盼大眾可以繼續守護、支持。

據《體育日本》報導，2人其實在今年11月左右便已完成離婚程序，婚姻僅短跑1年4月便畫下句點。

而去年日媒《NEWS POST SEVEN》曾報導，高山一實原先便是「QuizKnock」粉絲，2人都熱忠解謎，最後在朋友牽線下漸漸發展為交往關係；當時2人宣布結婚時，甚至將「解謎」巧思融入公告內容，在當時引起熱烈討論。

