才經歷分手陳芳語！血肉果汁機鼓手無預警「退團」 歌迷：有大事要發生了

曾奪下金曲獎最佳樂團的「血肉果汁機」，今（11）日突然無預警po出聲明，宣布鼓手陳彥文「將不屬於血肉果汁機團員」，消息曝光讓許多歌迷感到震驚，還有人留言直呼，「又有大事要發生了」。

血肉果汁機鼓手陳彥文過去與陳芳語有過一段近3年感情，陳芳語在去年7月時對外證實分手消息，讓許多粉絲感到遺憾。而陳芳語在去年底曬出一張跟高挑男子的合照，疑似已找到新歡，但她與經紀人都未證實。

陳彥文經歷分手事件半年左右，血肉果汁機今天突然在社群媒體po出聲明，宣布即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。「感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。」

樂團「血肉果汁機」今發出聲明，宣布鼓手陳彥文「將不屬於血肉果汁機團員」。（翻攝自血肉果汁機臉書）

此消息曝光震驚歌迷，有許多人跑到臉書留言，「又有大事要發生了」「欸發生什麼事」「怎麼了」「Omg」「吃瓜群眾來了」「這個聲明就是最近有新聞了」「切割了」「What happened!」。

