才練跑12趟累垮！謝忻現身婚宴辣穿低胸禮服 「爆乳深溝」全看光

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星謝忻個性直爽，吸引許多粉絲喜愛，熱衷於運動的謝忻不時就會分享練跑過程，昨（16日）謝忻才曝光自己跑12趟，身體累垮的模樣，沒想到今又馬不停蹄去參加婚宴，一套爆乳禮服讓人眼睛為之一亮。

今（17日）謝忻一連在限時動態曝光參加婚禮的現場實況，從標記的帳號可以發現，她此行是去參加女星黃沐妍（小豬）的婚禮，謝忻也穿上低胸白色禮服，大方露出胸前傲人事業線，整體造型優雅又不失禮貌。

除此之外，謝忻還表示手機無法傳送訊息，「連美肌都沒辦法了」，雖然沒有打開濾鏡，不過謝忻整體膚況看起來還不錯，臉蛋幾乎沒什麼瑕疵，照片曝光之後，也受到粉絲的稱讚，「太辣了」。

謝忻參加黃沐妍婚宴。（圖／翻攝自IG）

