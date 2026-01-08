才罵哥倫比亞總統販毒！川普透露近期將會面：他致電我深感榮幸

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）販毒，「喜歡生產古柯鹼並賣到美國的病態男人」。不過他突然一改先前對於哥倫比亞的強硬立場，於社群平台上透露已於裴卓通話，並稱在不久的將來雙方將會見面。

哥倫比亞總統致電川普主動解釋毒品問題。（圖／達志影像）

川普於美國時間周三晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，表示「與哥倫比亞總統裴卓通話是我的榮幸」，並提及對方就毒品問題及其他分岐看法進行解釋，川普也提到自己相當欣賞他的主動致電和態度，並相當期待未來能與對方會面。

關於會面，川普則透露會由國務卿盧比歐（Marco Rubio）和哥國外交部長商議安排，並且會面地點將安排在位於華府白宮。

