才罵完北約又轉彎！川普宣布「撤回歐洲關稅」 火速談成格陵蘭協議

美國總統川普（Donald Trump）21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，上演髮夾彎。他先是在公開演說中強硬抨擊北約盟友、揚言對歐洲課徵高額關稅，數小時後又宣布與北約祕書長呂特（Mark Rutte）格陵蘭與北極地區的「未來協議框架」，並取消對歐洲8國原訂在2月1日生效的關稅威脅。

批丹麥忘恩負義？ 還補刀「綠色新騙局」？

綜合外媒報導，川普當天發表近1小時演說，他重申，美國必須取得格陵蘭的「完整權利與控制權」，形容當地寒冷又偏遠，卻對防堵俄羅斯與中國在北極擴張至關重要。他點名丹麥「忘恩負義」，強調美國軍事實力「無可阻擋」，但稱不會動用武力。

同時，川普批評北約盟友對美國極不公平，甚至語出驚人表示：「沒有美國，歐洲現在恐怕都在說德語」。他也將矛頭指向歐洲移民政策與風力發電，稱風力發電是「綠色新騙局」。

外交髮夾彎？ 「未來協議框架」內容是什麼？

不過，演說結束後，川普隨即與呂特會晤，宣布達成協議框架。內容並非美國完全取得格陵蘭主權，而是更新1951年美國與丹麥的《格陵蘭防禦協議》，允許美國在特定區域設立具主權性質的軍事基地，涵蓋關鍵礦產資源，以及飛彈防禦系統例如「黃金穹頂」，同時尊重丹麥主權。

川普在自家「真實社交」發文：「基於與北約祕書長馬克呂特的極具生產力的會晤，我們已就格陵蘭乃至整個北極地區形成未來協議的框架。這一解決方案若能實現，將是對美國以及所有北約國家極為有利的一個偉大解決方案。」他進一步表示：「基於這個理解，我不會實施原定2月1日生效的關稅。」

