才罵完可恥又說「不怪台灣」 川普點出晶片生意被搶真正關鍵

川普說晶片生意被搶走不怪台灣，因為歷任總統無法有效保護本地產業。

美國總統川普才批評晶片生意幾乎都被台灣搶走「非常可恥」，今天（20日）又改口不怪台灣，美國晶片產業流失的原因，因為歷任總統無法有效保護本地產業。

川普出席沙烏地阿拉伯投資論壇重提往事，美國曾經領導晶片產業，然後有人從美國手中搶走，但他不怪台灣這些人，因為政府當時並沒有提供保護，沒有會保護國內產業的總統，川普還舉例如果當時對外流的晶片課徵百分之250的關稅，產業就不會離開，英特爾可能就會成為晶片巨頭。

廣告 廣告

川普說想要重振美國晶片產業，必須引進外國技術人員，這是讓美國再次偉大的正確方法，讓他們教會美國人生產製造晶片，短時間之後，我們的人就會做得非常出色，那些人就可以回家。

川普強調，若不允許外國技術人員赴美，開設工廠營運，我們就不可能成功。