才罵賀瓏渣男！脫口秀演員酸李多慧「私下飆粗口」 網開轟：沒水準

記者蔡維歆／台北報導

喜劇演員林妍霏脫口秀段子引發爭議。（圖／翻攝自STR Network YouTube）

喜劇演員林妍霏在好友天殘離世時，曾經發文痛批女方前男友賀瓏是渣男，掀起不少討論。結果她近來一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，影片內容迅速在網路上掀起討論，大批網友不滿表示「有夠沒水準」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」。

林妍霏稱台灣男生現在只愛韓國進口。（圖／翻攝自IG）

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，因為中文不是她的母語，所以聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為李多慧在家一定叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

另一段則是林妍霏提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，她以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，認為她在廣告中只說了：「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」認為廣告內容甚至荒唐，一定會有許多罵聲，結果YouTube留言區全是誇李珠珢可愛的留言，林妍霏直呼：「這樣也可以？」認為李珠珢就是販賣可愛而已，若是換成蔡英文來拍一定不會有一樣效果。該脫口秀片段讓網友不滿表示「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」、「這個段子最失敗的地方不是拿李珠珢、韓援或是台男開玩笑，而是只聽到批評、取笑。」、

