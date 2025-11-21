才罵「全民國防手冊」浪費錢...藍委下周排質詢 還找主計總處列席

記者楊士誼／台北報導

新版全民國防手冊亮相，透過約30頁的簡要說明，讓民眾了解天災、戰爭時所需要的準備。（圖／記者楊士誼攝影）

新版全民國防手冊正式向全國家戶發送，卻遭藍營批評6447萬元的總經費是急著消化預算，國民黨質疑經費動用第二預備金，且金額「剛好」低於立法院備查門檻。而國民黨籍的內政委員會召委黃建賓卻排定，24日邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

國民黨質疑，行政院二備金用途是應變緊急狀況，國防部卻花了近4300萬元印製全民國防手冊，「請問民進黨政府，是發送賴總統親筆簽名比較重要，還是救災救命的錢比較重要？更可疑的是，國防部動支第二預備金的印製費用，恰巧低於立法院備查門檻5000萬元，這恐怕不是巧合，而是赤裸裸的規避民意監督！」

國防部則說明，另考量部分年長者不習慣上網閱讀；普發紙本可降低數位落差，確保危急時立即發揮作用，乃依政策指導，按預算法申請行政院第二預備金，辧理公開招標，決標金額4,279萬，絕無刻意規避立院備查情事。國防部強調，以充分準備，應對不可預測的災害風險，可強化對國人生命與財產安全的保障，為長期且必要的公共投資，籲請國人支持。

而在議題發酵數日後，內政委員會便召集內政部部長、國防部部長就「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢，另請行政院主計總處派員列席備詢。該場會議並由召委黃建賓主持。

