才背債500萬！王俐人遭爆離婚小7歲老公

從《麻辣鮮師》出道的49歲女星王俐人，近日傳出已在數月前與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻。她曾私下向友人吐露心聲時淡淡表示，「分了比較輕鬆」。

王俐人 。（圖／ 中天綜合台提供 ）

王俐人、林琮軒曾上節目暢談婚姻甘苦談，王俐人表示，林琮軒當時廁所跟她求婚，讓她印象非常深刻，「當時老公情緒來了，用紙做的戒指直接在廁所求婚」，不過因為是在廁所求婚，當然不可能有求婚美照。不過兩人婚宴也遲遲未辦，林琮軒說原因是：「家族的人太多、太大。」並解釋是因為父母離異，自己是跟媽媽長大的，如果要辦婚宴不知道該如何跟爸媽協調。

根據《鏡週刊》報導，2025年王俐人借名擔任日料店「若真間 割烹料亭」掛名負責人，本以為只是掛名幫忙，沒想到友人6月人間蒸發，留下500萬元爛帳。廠商、房東、裝潢款項接連上門，追債電話與法院存證信函堆滿桌，甚至被嗆「這對妳來說是小錢吧」，讓她欲哭無淚。她坦言，所有積蓄早為私廚燒光，只能走法律途徑自保。

王俐人跟林琮軒2021年12月7日登記結婚至今未辦婚宴，近日傳出2人去年底就已離婚。據悉，王俐人曾私下向友人吐露心聲：「分了比較輕鬆。」消息因此傳開。

