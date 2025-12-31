才自曝罹癌...美國前總統甘迺迪外孫女驚傳逝世 享年35歲

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）上月才自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），當時她稱醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，不料其家人突然宣布她已於30日去世，享年35歲。

美國前總統甘迺迪外孫女施洛斯伯格驚傳病逝。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，30日施洛斯伯格的家人發表了一份聲明，聲明由她的丈夫、年幼的孩子、父母和兄弟姐妹共同簽署，並由約翰·甘迺迪總統圖書館暨博物館在社交媒體上發布，「我們美麗的塔蒂亞娜今天早上離開了我們。她將永遠活在我們心中。」

在施洛斯伯格去世前一個月，她在《紐約客》雜誌上發表了一篇文章，宣布自己被診斷出患有急性髓性白血病，並患有名為「Inversion 3」的罕見基因突變。這種基因異常在急性骨髓性白血病病例的發生率不到2%。她說，醫生在她2024年5月生下女兒後不久就發現了這種癌症。

施洛斯伯格在文章中詳細描述了她的診斷過程和艱苦的治療過程，並感慨道：「我簡直不敢相信，他們說的竟然是我。」

施洛斯伯格本身是一位作家，她曾為《紐約時報》撰寫有關科學和氣候的文章，也曾為多家出版物撰稿，並撰寫過關注氣候議題的簡報。曾於於2019年出版著作《隱藏消費：你不知不覺的環境影響》。

她身後留下了丈夫喬治·莫蘭（George Moran）、一個三歲的兒子和一個一歲的女兒。

