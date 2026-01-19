才自認交代遺言！館長站馬路「突被男子撞飛」衝擊畫面網歪：頭好大

娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢 近來立場轉變明顯，不僅多次發言親中，引發部分網友不滿，日前更因失言揚言要將總統 賴清德「狗頭斬下來」而引爆爭議，相關言論也讓他因此遭到檢方起訴。即便風波延燒，館長至今仍未展現道歉態度，立場相當強硬。不過，館長近日在直播中卻罕見流露出低潮情緒。他透露，已私下交代徒弟小宇，若未來自己因政治因素出事、甚至「被抓進去」，希望對方能協助把公司繼續經營下去，語氣宛如事先交代後事。就在外界仍關注他政治立場轉向之際，館長今(19日)又在社群平台上傳一段惡搞影片。畫面中，他一開始站在馬路中央擺出自信十足的姿勢，營造氣勢滿滿的登場感，沒想到下一秒卻被工作人員突然衝上前「撞」一下，搞笑影片再度引發網友熱議。

廣告 廣告





才自認像「交代遺言」！館長站馬路中央「突被男子撞飛」衝擊畫面網歪樓：頭好大

館長在社群平台上傳一段惡搞影片。（圖／翻攝館長IG）





近期中國短影音平台掀起一波「速度系浪漫」風潮，不少創作者特地飛往重慶，找來騎乘重機的帥氣小哥入鏡，透過高速行駛的畫面，搭配背景音樂，營造出宛如電影《玩命關頭》般的激情氛圍。其中，《愛ㄚ愛ㄚ》 更成為拍攝「重機情人視角」的指定神曲。向來敢玩敢秀的館長，近日就親自跟上話題拍片惡搞，畫面一開始，他站在馬路正中央擺出帥氣姿勢，下一秒卻被工作人員「衝撞」撞飛，鏡頭再一轉，原本應該登場的重型機車不見了，取而代之的是一輛腳踏車，館長一臉淡定地坐在後座，被小哥慢慢載走，反差感十足。





才自認像「交代遺言」！館長站馬路中央「突被男子撞飛」衝擊畫面網歪樓：頭好大

館長感認為自己像在交代遺言，遭網酸「會怕就好」。（圖／翻攝自 TikTok ＠staremi1）









雖然沒有重慶街頭奔馳重機的震撼場面，但這段刻意反轉的橋段反而成功引發討論。影片曝光後，留言區笑聲一片，不少網友直呼「這投資也太大了吧」、「從速度與激情變成速度與腳踏」，也有人笑說「館長版本比較貼近現實」，也有網友歪樓留言「館長頭也大大」。

事實上，館長日前在直播中談起遭起訴一事，表示最近都像在交代遺言，透露打電話給徒弟小宇，告知「有一天你師父被抓進去了，被政治迫害了，麻煩你公司繼續做，帶貨你就要頂著了，跟各位觀眾朋友說聲對不起，我師父現在被羈押當中，那台（直播）一樣要、開公司一樣運作，大家還是要有薪水領，你記得一定要把公司撐好，不能放給他倒」。

館長坦言，自己太笨了，「我總是一股熱血來了，就去挺我不該挺的人，以做生意的角度來說，我不該支持柯文哲，我更不應該支持黃國昌，我不應該去說什麼我是中國人，我更不應該前往中國，不應該跟民進黨作對，如果我今天要養這麼多員工，在台灣做一個生意人的話，我不應該這麼愛出風頭」；不過影片曝光後，卻讓網友忍不住開酸，「現在犯法都叫政治迫害了？」。





















原文出處：才自認像「交代遺言」！館長站馬路中央「突被男子撞飛」衝擊畫面網歪樓：頭好大

更多民視新聞報導

綠營「這大咖」衝擊蔣萬安連任！吳思瑤鬆口：就戰鬥位置全力幫忙

見不得台灣好？柯文哲談關稅竟嗆「賴清德賣台」 綠黨團火大打臉

賴清德發聲了！台美關稅談定15%不疊加 承諾執政團隊「腳步沒停」

