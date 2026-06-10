才與何篤霖共進退！陳亞蘭突拋綜藝重訊 胡瓜「當場爆氣」

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記者鍾智凱／台北報導

陳亞蘭原先在綜藝節目第一季包青天的招牌黑面扮相，如今第二季暑假登場，直接化身為「唐伯虎點秋香」中的主角唐伯虎，儒雅又帶點風流的俊美形象令人驚豔，英氣逼人的帥氣扮相，甚至讓錄影現場的女性工作人員忍不住直呼「真的好帥！」

先前陳亞蘭才與何篤霖共同退出《命運好好玩》，如今另一節目歷經一度收攤的傳聞，近半年的籌備期，再度回歸錄影，讓胡瓜一現身便坦言「很期待也很緊張」，胡瓜笑說，許多人都會與他討論劇情，還不斷稱讚亞蘭姐扮相很帥，甚至太太會禁止老公收看，「因為先生看到半夜還在笑」。

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對於回歸第一天就挑戰古裝劇單元，歐漢聲表示「前一晚緊張到十點就睡著了」，逗趣發言引來全場哄堂大笑，陳亞蘭更直接吐槽他根本「裝痟的」。相較於歐弟的緊張，陳亞蘭則開心分享：「終於演到拿手的風流角色了！」

而當被問到私心最想挑戰的古裝劇時，陳亞蘭興奮透露最想挑戰經典神話《白蛇傳》：「其實私心想演白蛇，而且要有懷了許仙小孩、被關在雷峰塔的經典情節。」

陳亞蘭化身唐伯虎。（圖／華視提供）

話才說完，她隨即意有所指地伸手摸了摸胡瓜的圓滾滾肚子，讓胡瓜當場跳腳、爆氣大喊：「真夭壽！妳這是叫我演白蛇啊？！」一旁的歐弟也跟著瘋狂起鬨喊期待，《週末最強大》拍攝現場笑聲不斷。

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