才與前親家王文洋吃最後晚餐！77歲父親胰臟癌離世 麻衣14字悲痛證實

日籍藝人麻衣今年全面復出，當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝，享壽77歲。其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐。如今父親病逝，麻衣也透過經紀人回應了。

麻衣的父親因罹患胰臟癌，於2025年12月28日在家人陪伴下病逝。麻衣日前曾於社群平台心碎發文，她哀慟寫道：「慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過、捨不得捨不得。」這兩週以來，麻衣以淚洗面，想起父親在她耳邊說過：「有很多快樂回憶。」

而2個月前，麻衣父親雖然病重，卻仍堅持帶著孫子「小王子」來台灣，與前親家王文洋聚餐，據悉，一行人享用了牛排，當時已食欲不振的麻衣父親，竟奇蹟般地將餐點吃完，還稱這是「台北市最好吃的牛排」。如今父親離世，麻衣今透過經紀人回應：「給我時間整理心情，謝謝大家關心！」

