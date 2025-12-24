才與助理討論「小橘書」加重大人為傷害指引！蘇巧慧疾呼成立捷運警察隊｜Yahoo《齊有此理》

新北市長前哨戰開打，民進黨立委蘇巧慧面對可能出線的對手李四川、劉和然、黃國昌，坦言「每種狀況都會有，但操之不在我」。蘇巧慧到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊專訪時表示，對她而言沒有藍白合不合的問題，因為藍白立場一致，因此她就是對同一個團隊，進行一對一的挑戰。

談到潛在對手，蘇巧慧直言：「隊長本來就要對隊員負責任。」對於黃國昌過去的表現，蘇巧慧不清楚是否能以一般常理來判斷，不過她坦承，民眾黨近年在地方上舉辦許多活動，已累積一定支持度，若持續往上攻勢，勢必會影響既有席次，特別是年輕選票的流向。

▲民進黨新北市黨部主委蘇巧慧接受Yahoo《齊有此理》專訪

而李四川、劉和然都是資深公務員，但在活絡城市與推動性別平等上，蘇巧慧對自己更有信心。她認為治理城市的核心，是讓生活在這裡的人感到愉快、舒適，並擁有成就感，相信自己的特色「溫暖、創新、會做事」才能真正貼近年輕世代的需求，也因此期待有更多年輕議員加入，讓她帶領「新北隊」往前衝。

蘇巧慧坦言，城市運作的細膩度與效率，取決於治理者的態度。她特別重視資源分配的公平性，並希望讓新北的硬體建設進度，逐步追上其他城市。

她也分享兩項自己「非常有感」的政績，分別是串聯三重到鶯歌的大漢溪堤外便道，以及鶯歌車站加設電扶梯。這些工程規模不大，卻解決了居民每天的生活問題。她表示，若有機會承擔更大責任，上任後第一件想做的事，就是推動區域平衡，讓資源更公平分配。

蘇巧慧：板橋新北耶誕城輪流不同區辦 讓故事被看見

對於板橋人喊出停辦新北耶誕城，蘇巧慧指出，耶誕城活動展期一年比一年長，已引發民怨，必須重新檢視經濟效益、區域平衡與交通影響，因為目前負面影響已大於正面效益。她認為新北耶誕城不是不能辦，而是該調整，包括展期、區域位置或設計主題，甚至可考慮輪流在不同區舉辦，讓各區的故事被看見。

台北隨機攻擊案 蘇巧慧疾呼成立捷運警察隊

談到近期北捷隨機攻擊事件，蘇巧慧語氣沉重地表示，沒有人願意看到這樣的憾事。她透露11月24日曾在質詢討論「小橘書」前，與助理討論要增加針對恐攻與重大人為傷害事件的應變指引，並建議參考新加坡、瑞典的做法，沒想到不到一個月就發生悲劇。她認為，事發後第一時間就要公開透明資訊，清楚說明應對與後續作法，才能安定民心。

蘇巧慧也再次強調，自己長期支持成立「捷運警察隊」，由專責警力處理捷運安全，特別是人流複雜的共構站點。她表示，自己總是習慣與團隊思考能多做什麼，未來若有機會擔任新北市長，在對於資訊掌握的全面性、面對風險的態度與即時處置能力將得以發揮，有信心能充分保護市民的安全。

