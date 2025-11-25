才與習近平通完話 川普主動打給高市早苗：確認美日緊密合作

日本首相高市早苗25日與美國總統川普進行上任後首次電話會談，雙方就美中關係及區域安全交換意見。這通對話正值高市因台灣相關言論引發中日外交緊張之際，更備受關注。 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 在美中領袖日前針對台灣情勢通話後，日美兩國高層亦迅速展開互動。日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行上任後首次電話會談，雙方就美中關係及區域安全交換意見。這通對話正值高市因台灣相關言論引發中日外交緊張之際，更備受關注。

綜合《路透社》及日媒報導，高市在會後向媒體表示，這通電話由川普方面主動提出。川普在通話中向她說明美中關係的最新情勢，其中包括前一晚與中國國家主席習近平的通話內容。高市強調，雙方在通話中「確認了日美之間的緊密合作關係」。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市上午在首相官邸受訪時說明，今天與川普通話「是稍早應川普總統之請，舉行電話會談」，並指出，內容大致涵蓋加強日美同盟及印太地區面臨的形勢和挑戰。

近日，高市早苗在國會表示，「若中國採取以武力攻台，日本不排除會做出軍事回應」，此言論引發北京強烈反彈，其後更以限制公民赴日旅遊、日本水產進口等方式施壓，使中日關係快速降溫。

根據《新華社》公布的內容，習近平在周一（24 日）與川普的通話中闡述中方立場，強調「台灣回歸中國」是中國構想國際秩序的重要組成，並未排除武力手段。川普則被中方描述為「理解台灣問題對中國的重要性」。

然而，美方在會後發表的公開訊息中完全未提及台灣，引發日方高度關注。南韓媒體指出，美中對台灣關鍵訊息的差異，使日本在此敏感時機更關切華府的真實態度。

川普稍後於「Truth Social」平台發文，讚揚美中在貿易議題上的進展，並透露可能於明年四月訪問中國，但同樣未提及台灣。

日本內閣官房長官木原稔表示，美中關係的穩定對國際社會至關重要，但對於習近平向川普表達的台灣相關言論，他不予評論。

