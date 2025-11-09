才與艾成超時空對唱 《超偶》張芸京突發文：不知還能活多久

歌唱節目《超級偶像》冠軍出身的張芸京，近來鮮少出現在社群。（圖／翻攝自張芸京 Jing Chang臉書）





歌唱節目《超級偶像》冠軍出身的張芸京，2009年發行首張個人專輯，至今仍偶有演出，今（2025）年8月才參與已故歌手艾成的紀念音樂會，與昔日戰友超時空對唱，賺人熱淚。近來鮮少在社群發文的張芸京，今（9）日凌晨發長文抒發心情，透露「今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久。」

張芸京在臉書發文，表示自己安靜了好一段時間，其實是刻意的，有陣子她很不想在社群平台述說自己的事情，因為總有人會做出評價，但她認為，「你不認識我，有什麼資格評價我？」她也嘗試過孤立自己，把社交環境降到最低，但後來逐漸體會到，人所做的每件事情，其實都帶著一定的影響力，「這一個世界，不本就是一個楚門的世界？人在做，天在看。」

張芸京表示，想通後她決定以後不因噎廢食，說話總是考慮再三，以至於最後用放棄訴說來收場，「說白了，今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久」，她說這不是自我詛咒，只是有些人熱愛生命，卻無法有足夠時間活在這世上，認為自己再這樣過於安靜，或許人生就這樣過了，若是能再勇敢一些、再突破一點，或許能帶給某些人一點力量。

張芸京坦言，很多時候會不相信自己，是因為覺得自己能力不足，但是上帝卻不是這麼想的，祂要你用祂的眼光看待自己，「祂說你能，你就能」，所以接下來她要做的，就只剩下「去做」而已。



