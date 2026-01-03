才與高市通話！川普急會美駐中國大使 調和「美國優先」與台灣議題

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普與日本首相高市早苗，於2日通話，當中似乎談及日前的中共圍台軍演。據港媒《南華早報》報導，當天川普隨即在自家海湖莊園（Mar-a-Lago），與美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）會面。龐德偉是川普的親信，4月的川普訪問中國、現政府的印太安全建構，他都扮演要角。

龐德偉於去年8月向中國領導人習近平遞交大使到任國書。（圖／翻攝自X平台 @USAmbChina）

調和「美國優先」

報導形容，川普從和高市通話開始，一天圍著外交工作忙得團團轉，他與龐偉德的見面，才為這天劃下句點。當前川普政府處境微妙，既想推動「美國優先」的區域政策，但又正逢中國與日本因台灣議題關係緊張，而且美方才批准了空前規模的對台軍售案。

2日早晨，川普與高市展開了長達25分鐘的通話，新年伊始，雙方即重申美日同盟彼此間會「密切協調」。據高市說法，兩人同意敲定她今年春天的訪美行，高市稱此行代表兩國夥伴關係的「新篇章」。

這次的安排對高市很及時，因為去年11月她的「台灣有事」言論，引發了中日外交風波，兩國關係降至冰點。高市2日告訴媒體，她與川普在通話中交換了意見，「聚焦在印太地區，並確定在當前國境情勢，雙方會密切協調」，兩人「熱烈」討論了推動自由且開放印太地區的兩國合作。

根據日媒報導，高市與川普也似乎就如何應對中共圍台軍演，進行了討論。

中共年終圍台軍演，除了「武嚇」，也有「文攻」。（圖／翻攝自X平台 @ChinaMilBugle）

春季「川高會」

高市尋求與川普見面，以便在區域摩擦升高之際，讓兩國對北京的立場，協調一致。為此，高市該趟訪美行，規劃在川普4月動身訪中、和中國領導人習近平會談之前。

去年10月底的南韓「川習會」萬眾矚目，而在幾天前，高市即先在東京和川普相見歡。川普那次見完習近平，就宣布隔年（2026年）4月將訪問中國，並於同年稍晚接待習近平。不過，北京官方至今仍未對前述行程予以證實。

美國總統川普與中國國家主席習近平去年12月30日在南韓會面，為川普二度上台以來首次。幾天前川普才造訪日本東京，先和新科首相高市早苗相見歡。（圖／翻攝自X平台 @USAmbChina）

川普親信──龐德偉

龐德偉是川普的長年老友，曾擔任喬治亞州的參議員，他於去年5月獲拔擢為駐中國大使，以管理華府最為重要，卻又最為敏感的雙邊關係。

身為代表川普派駐北京的最高層級外交官，外界預料，龐德偉在推動川普訪中，扮演了舉足輕重的角色。不過，他同樣積極聯絡區域夥伴，強化美國在印太地區的建構。去年12月底，龐德偉即召集印度、日本、澳洲三國大使，齊聚美國大使館，代表「四方安全對話」（Quad）重申他們對「自由且開放印太地區」的承諾，並稱這四國為「良善的力量」（force of good）。

龐德偉在X平台貼文分享這場會議，回應同一時間，共軍旨在嚇阻「外部干預」的圍台軍演。「四方安全對話」被視為在印太區域抗衡中國的影響力，北京就曾抨擊該集團是「亞洲版北約」、「排他的小圈子」。

龐德偉的特殊地位，還可見於他是「川習會」當中，少數一同與會的美方官員。龐德偉會後稱，川、習兩人的談話「坦率」且「具有建設性」，他自己也深受鼓舞。「川習會」達成美中貿易休兵，美國移除了部分對中國的對等與芬太尼關稅，並准許降規版先進晶片向中輸出；中國則恢復對美國大豆的採購，且解除了部分稀土出口限制。

美國駐中國大使龐德偉，於去年12月30日和「四方安全對話」的夥伴國大使齊聚一堂，並再度承諾支持「自由且開放的印太地區」。此舉被視為回應同一時間的中共圍台軍演。（圖／翻攝自X平台 @USAmbChina）

川普淡化圍台軍演

話雖如此，因為華府對台灣的最新一筆軍售，美中關係再度緊繃。去年12月，美國批准對台111億美元的軍售，規模前所未有，引發北京放話，要對所謂的「台獨分裂勢力」與外部支持，發出「嚴正警告」。不久後共軍即無預警啟動圍台軍演。

共和黨諸多的政治人物與議員，都對軍演有所警覺，但同黨的總統川普試圖淡化事態。川普強調他自己與習近平的「好關係」，說自己對此「不擔心」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在去年最後一場記者會上也稱，華府維繫與東京「堅定夥伴關係」的同時，找到「與中國政府建設性合作的方式」。

