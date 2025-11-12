才舉家移居澳洲！嗆辣女星挨酸「過氣」不忍了 親上火線反擊
娛樂中心／綜合報導
女星楊皓如憑藉流利口條活躍於各大綜藝節目，育有一雙子女的她，近來為了孩子的學業舉家移居澳洲，而她為了工作則是澳洲、台灣兩邊跑。日前楊皓如公開被酸民罵「過氣明星」的截圖，坦言藝人被網友照三餐罵已是日常，這次之所以會公開發文並不是自己玻璃心，「要回就乾脆回給你們看，還不如讓大家笑一笑。」
楊皓如公開回應酸民後，不久後再度透過限時動態感謝外界的關心與安慰，「放心我很ok，又不是第一天進演藝圈。」楊皓如表示，外界普遍以為當藝人很風光，但其實未必，她坦言自己經常收到帶有攻擊性的留言，更無奈感嘆：「我不認為每天看到這些攻擊有益身心 沒有人能承受這種照三餐的謾罵 但這卻是我們的日常。」一番話道出藝人的辛酸。
儘管如此，楊皓如仍不忘感謝一路以來支持她的粉絲，表示每天都能收到溫暖的鼓勵，「但我不是那種愛炫耀po自己多棒的人，所以你們的讚美我都盡量一個一個私回。」最後，楊皓如霸氣直言「我的價值，只有我自己能打分數。」高EQ態度獲得不少讚賞。
