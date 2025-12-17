才花300元！贏回大樂透2.17億元頭獎 台彩曝幸運兒買法

大樂透2.17億元頭獎昨晚在桃園龍潭區開出。（示意圖，本刊資料照）

大樂透昨（16）日晚間開出2.17億元頭獎，開出大獎的投注站為桃園市龍潭區中正路上的「一直發彩券行」。台彩今（17）日也對外公布，這回一注獨得幸運兒的買法，只花300元買了6注電腦選號，就把2.17億元頭獎抱回家了。

大樂投昨天晚間開出第114000114期號碼，大小依序為06、07、15、19、24、33，特別號則為46，兌獎最後期限為3月16日。

根據台彩官網所公布資訊，有人6號全中獨得頭獎，獎金高達2.17億元。台彩也對外公布開出頭獎的地點，是位於桃園市龍潭區中正路上的「一直發彩券行」。

台彩今天還加碼透露，這次獨得大樂透頭獎的幸運兒，只花300元買了6注電腦選號，其中第5注就開出本期頭獎。

