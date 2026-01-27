才花35萬公帑整修！被爆又想換辦公室卡新立委 劉書彬回應了

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委劉書彬近期被爆出多項爭議，包括涉嫌霸凌助理等，今（27）日又遭媒體踢爆在立委辦公室分配過程中意見反覆，導致民眾黨下任立委搬遷作業無法啟動。而先前劉書彬耗資35萬整修其辦公室後，更讓柯文哲下令「不準再浪費公帑」整修。劉書彬稍早也發出聲明，回應種種爭議。

根據《CTWANT》報導指出，劉書彬接任前立委吳春城後，耗資35萬整修辦公室，更讓柯文哲下令「不準再浪費公帑」整修。而劉書彬因在分配辦公室過程中意見反覆，導致下任立委遷入作業無法啟動，而傳出劉書彬鎖定麥玉珍的辦公室，抽籤未中還向將上任的李貞秀商議交換，更帶助理實地研究格局，而其辦公室可能到二月中才能搬入。

劉書彬稍早透過聲明稿回應，將遷入的辦公室皆依照兩位黨主席柯文哲和黃國昌的指示，不動用預算。也請兩位同仁至抽籤更換的麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，僅就現有座位調整並自行增加座位。而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，需等麥玉珍辦公室於一月三十日或一月三十一日完成搬遷，也回應對方可於一月三十一日中午後，至本辦進行相關進駐事宜。



