才華洋溢！鄭恩宇生前原想當球員卻改當演員 翻轉命運意外成男神

記者林宜君／台北報導

韓國演藝圈11日傳出憾事，演員鄭恩宇辭世，享年39歲。這位曾從籃球校隊轉戰戲劇圈的男星，生前留下耐人尋味的社群貼文，也讓外界對其離世原因議論紛紛。鄭恩宇，本名鄭東鎮，2006年透過電視劇《玉琳的成長日記3》出道，當時因外型成熟，在劇中飾演20歲復學生嶄露頭角。2011年，他以SBS《太陽的新娘》擔綱主演，逐漸打開知名度，2013年在《好好養大的女兒荷娜》中詮釋多層次角色，演技獲得肯定，也累積代表作。15年演藝生涯，從配角一路走到男主角，在韓劇圈留下身影。

其實鄭恩宇原本的志向並非演員。他就讀仁川松島國中、松島高中時，是籃球校隊成員，曾以成為職業球員為目標。不過因傷勢影響，加上186公分身高在競技籃壇不算特別突出，最終決定轉換跑道。他考進東國大學戲劇電影系，正式踏入表演領域。對於比同齡人晚一年入學，他曾說明是為了專注籃球，中學多讀一年，並非重考。出道初期，他曾在《H.I.T》飾演20多歲角色受到關注，但因經紀公司因素一度出現空白期。2013年再以《好好養大的女兒荷娜》翻轉形象，逐步累積人氣。2014年平安夜，他與同劇演員朴寒星公開認愛，不過約7個月後宣告分手。

鄭恩宇於10日在個人ＩＧ上傳張國榮、艾美懷絲及自己的照片，寫下「想念的、羨慕的、遺憾的，PIR. BG」。（圖／翻攝自IG）

戲外的鄭恩宇性格溫和，喜愛下廚，擅長生魚片、辣魚湯與各式肉類料理，也熱衷寫詩、騎重機旅行，甚至曾參與皮鞋設計。鄭恩宇在拍攝《太陽的新娘》期間因贊助問題，與設計師朋友合作製鞋，將興趣延伸為創作。然而，鄭恩宇於10日在個人ＩＧ上傳張國榮、艾美懷絲及自己的照片，寫下「想念的、羨慕的、遺憾的，PIR. BG」。外界將「PIR. BG」解讀為「Good Bye. Rest In Peace（RIP）」的倒寫，引發對其心理狀態的揣測，甚至猜測可能與輕生有關。不過截至目前，相關單位尚未公布確切死因，仍待進一步說明。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

