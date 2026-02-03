才蓋一半就出事！陸大橋坍塌2死3失聯 網質疑：又是響水

中國江蘇省鹽城市響水縣一座在建大橋發生坍塌事故，目前已釀2死、3失聯。（圖／翻攝自@霍小兵微博、@剋剋啊微博）





中國江蘇省鹽城市響水縣一座在建大橋昨（2）日下午發生坍塌事故。目前，事故已造成2人重傷，送醫搶救後不幸死亡，另有3人失聯。據了解，江蘇鹽城市響水縣人民政府曾表示，該橋原力爭於今年9月全部建成通車。

在建大橋意外坍塌

根據陸媒《新華社》報導，昨日下午17時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋在施工過程中發生系桿拱梁塌落事故。事故發生後，市、縣兩級立即組織緊急救援，目前現場救援、事故調查及善後處置工作正在進行中。

廣告 廣告

根據陸媒《杭州網》報導，中鐵十二局集團有限公司成立於1986年5月，經營範圍包括建設工程施工、設計、人防工程設計及建設工程勘察等。行政處罰資訊顯示，該公司曾因隨意傾倒建築垃圾及存在事故隱患等多次受到處罰；風險資訊顯示，公司現存63條被執行人資訊，被執行總金額超1.7億元（約新台幣7.65 億元）。此外，公司也曾因建設工程施工合約糾紛等問題被起訴。

根據江蘇鹽城市響水縣人民政府官網資料，縣交通運輸局相關負責人曾表示，連申線灌河至黃響河段航道整治工程預計於2025年底竣工，周集大橋、月港大橋、大通大橋力爭於2026年9月全部建成通車。

坍塌事故發生後，引發網友熱議與批評，不少人留言表示：「建一半都能橋樑崩塌，是安全措施不到位嗎？還是材料品質有問題？不敢想通車了品質會怎麼樣」、「又是響水，響水的安全問題真多」、「這響水縣怎麼總是出現安全事故，這個縣聽到好多次了」、「還在建就出事了？這個必須嚴查到底了，希望以後建築都要責任到位制」。

更多東森新聞報導

中國再傳橋梁坍塌事故 3車墜落5人失蹤…政府發聲了

泰國馬路突塌陷 父子「摔進天坑」民眾急救援

民主剛果東部礦場崩塌 至少227人罹難

