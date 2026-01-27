才藝展演結合服務學習 光復國小展現全人教育成果

活動中也安排參訪保二總隊虎尾小隊，進行國防及關鍵基礎建設教育。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣虎尾鎮光復國小秉持「多元學習、全人發展」教育理念，於學期末舉辦歲末感恩同樂會及一系列展能與服務學習活動，結合校內才藝展演與走入社區的實踐行動，讓學生在舞台上展現自信，也在生活中學習關懷，展現學校深耕教育與社區連結的辦學成果。

「光復小藝人」親師生同樂會在校內熱鬧登場，由校長黃麗鴻主持，感謝各界長期支持學校發展與教師投入教育的辛勞。活動現場貴賓雲集，包括縣府教育處督學陳麗宇代表教育處長邱孝文出席，縣議員、虎尾鎮公所、地方民意代表、警政單位、家長會及多個社區團體皆到場共襄盛舉，共同見證孩子們的學習成果。

活動中，學生化身舞台主角，帶來戲劇演出、三代同堂音樂合奏、爵士鼓表演及活力舞蹈，展現平日多元學習的累積成果。孩子們以自信的態度與穩健的表現，贏得現場熱烈掌聲。除舞台展演外，學生也擔任小小導覽員，介紹校內「光復幸福農園」，從稻鴨共生的稻田、綠頭鴨飼養，到蔥類、蔬菜與小蕃茄等作物栽培，以及校園蜜蜂生態與綠化植栽，充分展現學校推動食農教育與環境教育的成果。

期末辦理「社區服務親子健走」，全校師生與家長走入中科園區及墾地社區，沿途進行環境清潔，以實際行動落實愛鄉愛土精神。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

在展能活動之外，光復國小亦重視品德教育與社會責任實踐。期末辦理「社區服務親子健走」，全校師生與家長走入中科園區及墾地社區，沿途進行環境清潔，以實際行動落實愛鄉愛土精神。活動中也安排參訪保二總隊虎尾小隊，進行國防及關鍵基礎建設教育，並深入社區關懷長者，實踐敬老尊賢的價值。

光復國小透過歲末感恩同樂會與多元課程實踐，讓學生在才藝、品格與公民素養上均衡成長，不僅培養自信與表達能力，也在心中種下關懷社會的種子，展現校園教育與社區共好的正向力量。

