才表態投入新北！市議員狂問李四川「何時請辭」 蔣萬安：考慮一下我的心情

李四川今日在市議會屢被問及選新北相關議題。（翻攝自臉書@李四川）

2026年新北市長選戰備受矚目，國民黨籍台北市副市長李四川表態願意參加黨內初選，只要登記初選就會請辭。台北市長蔣萬安今日受訪，被問及李四川請辭選新北，兩人是否有共識？蔣萬安回應，「我們心有靈犀」。

李四川昨（3日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，首度鬆口參加黨內初選的意願，同時表態「新北市民原則上認為我該承擔，我也不排斥，初選要我登記，我會去登記」，參選態勢明確；他也表示，甚至黨內初選完，若藍白合還要與民眾黨合辦初選也會參加。

李四川今（4日）受訪表示，昨日黃暐瀚一直在問，若他還在當黨的祕書長看這樣的民調，他會叫誰去選舉，一定會叫民調最高者去選舉，「所以我才講說，如果要我承擔，當然我也要依照黨的機制去參與初選。如果要有藍白合，要初選，我也不排斥去參與。」

媒體提及，曾說若年輕人願意承擔就承擔，如今無論如何都會自己出戰？李四川坦言這幾次的民調給他很大的壓力，黨有黨的機制，也有提名辦法，他會看黨的提名狀況，「我昨天只是要強調，沒有所謂要黃袍加身」。他也提及很少與蔣萬安談選舉事情。

若初選就會辭副市長，那時間點落在明年4月前？李四川回應，若參與選舉，又在台北市政府，並不適合，因此屆時該做什麼事，他一定會依規辦理。被問這次總質詢是畢業考？李予以否認，強調總質詢還是對這3年市政的檢討，有缺點就改善，本身做好就要做得更好。

蔣萬安今日下午前往台北市議會總質詢，會前被問李四川請辭選新北，說已與蔣萬安達成共識，媒體追問達成何種共識？蔣萬安笑回「我們心有靈犀」。李四川請辭副市長後選新北市長的議題也在市議會成為多名市議員質詢的焦點。

張文潔今日詢問李四川何時請辭。（翻攝自YouTube@台北市議會）

民進黨北市議員張文潔直白地問「果登記初選，你什麼時候辭職？如果沒有初選，指定你去選，你什麼時候辭職？」李四川笑了幾秒未給正面回應，蔣萬安則表示「欸！你們考慮一下我市長的心情好不好？一直要我副市長辭職」。

民進黨北市議員林世宗也稱，若李四川要選新北市長，自己會予以祝賀，李何時準備請辭，進駐新北市？李四川回應「你還沒有請我，我不會這麼早走。」林也提及，台北市仍有很多重大案件須李交代清楚後再去參選，如輝達進駐、台智光案、地面濕詐騙案等，李強調「這個沒有問題」。

