才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況

記者蔡維歆／台北報導

去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。

王俐人否認離婚。（圖／翻攝自臉書）

王俐人回應表示自己沒有離婚，而且前幾天才上通告聊夫妻話題，結果早上手機就接到一堆關心訊息，王俐人吐32字表示：「有離時我一定會跟你們說啦！我的人生很無聊的，謝謝你們還願意關心我。」而王俐人與林琮軒於2021年12月7日登記結婚，從一開始就和一般童話婚姻不同調，結婚至今不但始終沒辦婚禮，就連求婚橋段都荒唐到像綜藝橋段重播，林琮軒當時情緒一來，竟直接在廁所單膝下跪，用紙摺戒指求婚，別說鑽戒，蜜月更是「出差順便去」，讓王俐人又氣又無奈。

加上婚後兩人同住女方家，一起經營私廚，但外界看來感情甜蜜，私下卻小摩擦不斷，從經濟壓力、演藝事業觀念，到林琮軒與王媽媽的相處問題都是婚變導火線，現在更爆出已離婚烏龍。對此王俐人今則發聲否認。

