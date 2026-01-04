政治中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋才被中國網民、媒體，散播宣稱已經用衛星定位居住、工作地，沒想到時隔一天，同黨立委吳思瑤卻收到冒名沈伯洋的恐嚇信，讓她無奈這樣的恐嚇今年已經好幾次，她立刻報警強強調絕不姑息、該告就告！

民進黨立委吳思瑤收到恐嚇信，寄件人頭像居然冒名同黨立委沈伯洋，還稱要砍翻辦公室，讓吳思瑤相當無奈，光是今年她就收到多封恐嚇信，三番兩次到警局報案，如今才爆出沈伯洋被對岸肉搜，恐嚇信又來了！

才被中國肉搜！沈伯洋又「被冒名」寄恐嚇信給吳思瑤

民進黨立委沈伯洋遭冒名寄恐嚇信給同黨立委吳思瑤。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）立委（民）吳思瑤：「二話不說面對這些網路的恐嚇，我絕不姑息所以該告就告，也跟沈伯洋委員聯絡了，我們兩個都非常的傻眼，其實他是受害者，我也是受害者，他當天才被中共威脅，又用簡體字的這些恐嚇信件，還敢冒名沈伯洋，我真的也期待我們的警政單位，大家也應當能夠嚴防，也能夠徹辦。」

中國媒體散播，宣稱用商用衛星定位沈伯洋居住地、工作地，引發台灣社會譁然，陸委會也說重話，要求中方相關單位，約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，嚴正聲明如果中國一意孤行、變本加厲，我方將不得不透過，全面檢討兩岸交流作為回應。

民進黨立委沈伯洋日前遭中國媒體散播，宣稱用商用衛星定位居住地、工作地。（圖／民視新聞）但具中國官媒色彩的粉專「兩岸頭條」，又發文嗆對分裂國家、且已被通緝的台獨分子就應該譲他無處藏身！

立委（民）沈伯洋：「軍演的時候中國並沒有得分，甚至戰機被我們的F-16V所鎖定，所以他們就想要反向的說，我明明也可以鎖定你，粉飾太平，想要去平衡自己，在軍演失利的情形，他們更想樣應該是想要恐嚇公眾，造成社會的分化，台灣人民對這件事情，已經越來越習慣，根本就不會被中國所分化，中國所做的這些事情，我認為都是無效的打擊。」

中國跨境鎮壓日益嚴重，進一步企圖造成社會分化，我方高度關注不能不防。

