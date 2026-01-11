才被傳等時機復出！愷樂突點名1劇：好瘋喔…全網秒懂

娛樂中心／周希雯報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）2020年捲入老闆羅志祥與女友周揚青的感情，她PO出道歉文從此人間蒸發4年，直到2024年才重返社群，甚至帶來「生子當媽」喜訊，震撼演藝圈。如今愷樂不時分享與兒子的溫馨，才被傳有意復出的她，近期突發文談到1知名作品，笑稱自己就像是片中的爸爸，「好瘋喔」。





消失6年傳等時機復出！愷樂突點名1人氣角色：好瘋喔…網秒懂：想哭

愷樂近期被傳出，正在等待復出時機。（圖／翻攝「butterfly092288」IG）

愷樂自從回歸社群後更新頻率飆漲，多次被追問「媽媽要不要出來賺奶粉錢了？」、「好想你在節目上的時候呀」，愷樂當時未正面回應，只打趣稱「妳先看一下我以前節目的重播」。據《鏡週刊》報導，由於身邊友人常分享粉絲的思念，令愷樂倍感溫暖、等待時機復出，不過她被問及此事時表示，「我現在的生活就是以孩子為主，還是每天都睡不飽但樂在其中，感謝媒體大大關心。」

愷樂當媽後成為「曬孩狂魔」。（圖／翻攝「butterfly092288」IG）

雖然復出時間未知，但愷樂如今熱衷在Threads分享母子溫馨日常。昨（10日）她就發文憶起，以前看經典動畫《櫻桃小丸子》，都覺得小丸子的好朋友、小玉的爸爸很瘋狂，「沒想到～我現在就是女版的他！」有粉絲笑問，「是追着兒子一直拍拍拍嗎？每個媽媽都是這樣的」，愷樂也開心表示，「對哈哈哈哈」，展現為人母的喜悅，其他網友也認同，「沒有拍到的時候真的會很想哭」、「要把握，長大真的不給拍，還會生氣」。





原文出處：消失6年傳等時機復出！愷樂突點名1人氣角色：好瘋喔…網秒懂：想哭

