才被安心亞打到濺血！翁倩玉「急喊卡記者會」曝最新病況

翁倩玉（中）在《陽光女子合唱團》飾演玉英奶奶。（圖／壹壹喜喜電影）





電影《陽光女子合唱團》由導演林孝謙率領陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出，故事描寫一群因為命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望！自12月24日至28日口碑場放映以來，迅速在社群平台掀起一波「眼淚災情回報潮」。

電影《陽光女子合唱團》感動效應也正式邁向海外市場，目前已確定將在香港、新加坡與馬來西亞陸續上映，日本、韓國亦已有買家主動接觸洽談中。「日本國寶級」藝人翁倩玉睽違48年重返台灣演戲，在片中被稱為「玉英奶奶」，在拍攝一場打架戲時因為安心亞角度抓錯，一個不小心肘擊到她的鼻樑：「倩玉姊姊鼻血狂滴，大家就趕快幫她止血！」隔天還去醫院檢查，好險並無大礙，

廣告 廣告

翁倩玉原定出席12月29日記者會，替電影《陽光女子合唱團》宣傳，但臨時因為身體不舒服的關係、緊急取消通告，留台休養獲得充分休息後，回到日本也向外界報平安，並感謝劇組與影迷的關心與祝福。《陽光女子合唱團》將於12月31日正式上映。



【更多東森娛樂報導】

●翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

●跨年必看5夯片！「美乳女神」全裸激戰男主人 這部瘋狂一夜情

