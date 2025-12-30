才被安心亞打到濺血！翁倩玉「急喊卡記者會」曝最新病況
電影《陽光女子合唱團》由導演林孝謙率領陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出，故事描寫一群因為命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望！自12月24日至28日口碑場放映以來，迅速在社群平台掀起一波「眼淚災情回報潮」。
電影《陽光女子合唱團》感動效應也正式邁向海外市場，目前已確定將在香港、新加坡與馬來西亞陸續上映，日本、韓國亦已有買家主動接觸洽談中。「日本國寶級」藝人翁倩玉睽違48年重返台灣演戲，在片中被稱為「玉英奶奶」，在拍攝一場打架戲時因為安心亞角度抓錯，一個不小心肘擊到她的鼻樑：「倩玉姊姊鼻血狂滴，大家就趕快幫她止血！」隔天還去醫院檢查，好險並無大礙，
翁倩玉原定出席12月29日記者會，替電影《陽光女子合唱團》宣傳，但臨時因為身體不舒服的關係、緊急取消通告，留台休養獲得充分休息後，回到日本也向外界報平安，並感謝劇組與影迷的關心與祝福。《陽光女子合唱團》將於12月31日正式上映。
【更多東森娛樂報導】
●翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口
●跨年必看5夯片！「美乳女神」全裸激戰男主人 這部瘋狂一夜情
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 43
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 40
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
林俊傑女友「七七」身分被起底！傳擁紐約房產、背百萬小香「冰淇淋包」…財力背景引熱議！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 小時前 ・ 5
母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三
香港影壇大亨向華強近日大談男人好色與成功的關係，更吐露自己變成「寵妻狂魔」的背後原因，竟與母親的悲慘遭遇有關。世界日報World Journal ・ 5 小時前 ・ 9
「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她
日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 1 天前 ・ 339
66歲曹西平猝逝家中！小S「年初才痛失大S」公開回應了 11字吐心聲
資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲。而他生前曾上蔡康永、小S主持的《康熙來了》，犀利風格深植人心。對此記者求證小S，她則回應：「會永遠記得他的獨特魅力。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6