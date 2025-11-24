才被川普罵不知感激 澤連斯基突喊「感恩我川」！美烏磋商釋正面訊號
美國總統川普23日在自家社群「真實社群」發文，批評烏克蘭「不知感激」，並指責歐洲持續購買俄羅斯石油。不過在23日晚間，烏克蘭總統澤連斯基突發文，並直呼「感恩川普」，還稱「感謝美國及每位美國人民」。
澤連斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，並稱「親自感謝川普總統所提供的協助」，接著他也感謝歐洲及G20國家提供的協助。澤倫斯基說：「重要的是，不能忘記主要目標，就是制止俄羅斯發動的戰爭，並防止這場戰爭再度爆發。」
美國與烏克蘭高階官員目前正在瑞士日內瓦進行磋商，以調整華府先前提出的28點和平計畫草案。根據烏方說法，最新版本已納入烏國部分訴求。澤連斯基也不諱言稱「川普總統正在聽取我們的立場」，他透露有情報顯示，俄羅斯正試圖影響烏克蘭境內特定人士，以製造負面聲音，他呼籲烏克蘭人應團結、維護尊嚴，而非破壞國家內部。
美國國務卿盧比歐則表示，由於談判正處敏感時刻，不便透露細節，不過他形容和平方案是「會呼吸的文件」，他也強調今日談判「取得重大進展」。他還指出，美方原本提出的27日期限，可以修改，川普對目前的進展也感到樂觀。
日前美國提出的條款，包括烏克蘭必須從俄羅斯未能完全佔領的頓巴斯東部地區部分撤軍，該地區將成為國際社會公認的俄羅斯中立非軍事緩衝區，莫斯科也將獲得對克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克的實際承認。不過烏方對此條件一度相當不滿，不過經過這次磋商，盧比歐稱烏克蘭和平可以看見曙光，烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）也表示，會談已取得非常良好的進展，「正朝向公正且持久的和平邁進」。
