才被拍到疑似懷孕！黃沐妍宣布結婚甜曬老公帥照：極度包容我

【緯來新聞網】藝人黃沐妍（小豬）近日被拍到與男友一同前往美國，兩人手上佩戴相似戒指，且她腹部微微隆起，引發外界猜測可能已登記結婚並懷有身孕。面對傳聞，黃沐妍先前低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。稍早，她在社群平台上正式宣布喜訊，開心表示「我們結婚了」，並公開丈夫的正面合照，親自向外界分享這段人生新篇章。

黃沐妍結婚了。（圖／翻攝黃沐妍臉書）

黃沐妍宣布結婚：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。



黃沐妍提到：「有一陣子，我們甚至吵到覺得是不是不適合，還跑去找算命老師問合不合。老師說：『他不是你會喜歡的類型，你是那種會被強大的人吸引的人，但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。』那一刻，我突然明白——與其去找誰『適不適合』，不如問自己『想不想一起努力讓彼此變得更好』。於是，我學會了去誇獎他具體做對的事，他也開始不斷學習、打開認知、陪我一起成長。」



黃沐妍表示：「我們成為了彼此的鏡子，在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。我老公也變很強大，是可以帶著我前進的男人！我相信，談戀愛是享受對方的優點，但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。世界上沒有天生契合的兩個人，只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。而我，35歲這一年，真的嫁出去了。（不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金，終於省下一筆客家妹的壓力錢）。」



黃沐妍最後致謝：「謝謝雙方家人對我們的支持與包容，讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。戀愛是兩個人的故事，但婚姻，是兩個家庭的融合。我真的很感恩，也很珍惜。感謝10月17日，我們一起說好的那句：『要永遠走下去。』」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「季老師」升格當校長！56歲方岑睽違25年限時復出大銀幕

白冰冰領跳麻辣糖葫蘆 龍千玉虧江志豐「在復健」