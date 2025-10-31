才被拱嫁阿Ken！安心亞「聽她一席話」突崩潰哭了 關鍵導火線曝光

記者蔡維歆／台北報導

鍾欣凌的話讓安心亞當場淚崩，(右)為陳勇孝主廚。（圖／華視提供）

本集隆重介紹節目評審全台首位摘下米其林三星榮耀的Taïrroir何順凱（Kai）主廚，以及全台最悠久港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles）共同坐鎮評審席，為選手們的料理嚴格把關。上一集明星廚助的「處女秀」笑料百出，本集比賽難度全面升級！「龍虎斑料理挑戰」限時120分鐘內完成佳餚，最先按鈴者可優先評審試吃，緊張氣氛瞬間拉滿。

何順凱(左起)、吳東璿仔細評分。（圖／華視提供）

「龍虎斑對決」正式開戰，各組面臨前所未有的壓力，不僅場地設備與練習環境不同，還發生多次突發狀況，讓選手們一度慌亂。但每組仍全力以赴，只為將最完美的料理呈現給評審。評分階段中，只有林予晞與Jessica組遭何順凱主廚點出「想呈現的元素未能明確展現」，甚至份量配置也遭質疑。進入淘汰關鍵時刻，僅剩四組候選其中一組榮登本集冠軍，另一組則將止步舞台。

廣告 廣告

何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」，吳東璿董事長則點評姚淳耀與陳佑昇組「龍虎斑味道太淡，六種醬料卻無驚喜」。鍾欣凌更語重心長地對近來跟阿Ken被網友湊對的安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是《星廚之戰》今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩。本集結束後陳庭妮哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」

