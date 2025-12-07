才被挖整型照！Joeman新歡「被起底爭議」開戰：將提告

娛樂中心／周希雯報導

憑藉平奢對決走紅的百萬YouTuber Joeman，感情世界一直備受關注，他曾先後與實況主咪妃、妮婭交往都無疾而終，2023年分手後就未公開新戀情，反觀女方分手後都閃婚變人妻。不過，Joeman近日被爆熱戀美妝網紅蕭伊，網友不僅挖出2人低調相愛證據，連蕭伊過往團購假鞋、與前任鬧翻爭議，甚至整型前後照也被翻出討論；令她不忍在社群開戰。

據悉，2022年一票網紅爆出開團賣假球鞋，蕭伊也捲入其中，但事後證實許多人都是被廠商騙開團的受害者。隨著Joeman新戀情曝光，有網友挖出該爭議表示，「那蕭伊可以先處理假貨事件嗎？都三年了。」釣出本人親自回應，當時就已回覆並說明清楚處理方式，強調法院最終結果為「團購主並不知情，因此未涉及『販售贗品、仿冒品、假貨、詐欺』等說詞」，對於網路惡意造謠不實謠言已截圖，將進行提告。

有網友挖出假鞋爭議，釣出蕭伊現身。（圖／翻攝Threads）

另外，蕭伊和前男友曾因電商平台分潤鬧翻，雙方從2020年打官司近3年，蕭伊當時公開法院判決，男方應給付她50萬。有Threads翻出此事表示，「每次都要鬧到全網皆知⋯Joeman真的值得更好的吧⋯」蕭伊再度現身反擊，「蛤，分潤事件？可是對方最後還我38萬欸，這樣是我的錯嗎？」並以嘲諷語氣表示，「對不起，我不該要錢，欠錢的人最大，應該要閉嘴！那你可以借我錢嗎？」

蕭伊回應鬧翻前任爭議。（圖／翻攝Threads）

事實上，蕭伊曾在社群大方分享整型對比照，「以前嬰兒肥加上沒化妝，現在努力打扮後+科技(整形嘿嘿)，哇哇哇整個判若兩人，我覺得我也很勵志」，並大方喊話「要說我整形臉啥的都沒差，我很樂意跟大家分享經驗嘿嘿，也歡迎跟我討論ㄛ」。至於為何願意分享，蕭伊則表示「因為我希望藉由我微博的力量，讓想要去做任何改變或是想要提升自己的女生，都有勇氣跟動力」。

蕭伊曾大方分享整型對比照。（圖／翻攝「11.sns」Threads）

