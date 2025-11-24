才被提醒路小要小心...他失聯44天 「成乾屍躺駕駛座」被南投農民發現

南投草屯山茶巷溪谷驚現墜谷貨車及乾屍，警方正進行鑑識比對。（翻攝畫面）

一位農民昨（23日）在南投縣草屯鎮山區意外發現乾屍！一名62歲李姓男子上個月初（10月）駕駛公司車外出後失聯逾1個月，有農民昨午在雙冬里山茶巷產業道路下方溪谷巡水管時，意外發現墜谷貨車及駕駛座上的乾屍。警方已確認車輛屬李男，但因屍體高度腐爛，需要進一步 相驗與鑑識比對 才能確認身分與死因。

失聯超過1個月 家屬焦急尋人

據悉，李男住在國姓鄉，上月初駕車外出後即失聯，家屬隔天報案並聯絡李男朋友追查下落，但長達1個多月仍毫無消息。家屬心情焦急，期間四處尋找無果，沒想到44天後在偏僻山區發現車輛墜谷。

遺體怎麼被發現的？

草屯雙冬里居民因山泉水水管疑似斷裂，前往山茶巷產業道路下方溪谷查看，赫然發現一輛白色小貨車墜落在灌木與竹子堆中。走近一看，車內駕駛座有高度腐爛乾屍，嚇得立即報警。

失聯男子墜谷原因為何？

警方現場初步確認該車為李男公司車，但屍體面目難辨，需經法醫相驗與鑑識比對才能正式確認死者身分與事故原因。是否涉及操作不慎或地形因素尚未確認，僅能確定車輛與失聯李男相關。

廣告 廣告

然而，在李男失聯前，墜谷地點曾有居民提醒他小心駕駛，但事發地偏遠、手機訊號不佳。車輛墜落後被雜木與竹子覆蓋大半，從道路上幾乎無法察覺，直到農民巡查水管才意外發現。

更多鏡週刊報導

「居民凌晨被淒厲慘叫聲嚇醒」30歲男冷到躲垃圾箱…遭誤扔進垃圾壓縮機 6天後傷重離世

台64塞爆不是車禍！觀音山隧道驚見「2隻黑豬暴走」 警方急追「掉豬車」來源

談于朦朧案被抓走？紅二代疑「被失蹤」逾1個月 親友公開信曝光